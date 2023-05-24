В Анапе будут судить тагильчанина, который распылил перцовый газ в лицо полицейскому

В Анапе будут судить 21-летнего тагильчанина, который обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья, к полицейскому патрульно-постовой службы (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Мужчина распылил перцовый газ из баллона с аэрозолем полицейскому в лицо.

«Обвиняемый в ночное время на проспекте Пионерском в городе Анапе нарушал общественный порядок, в связи с чем обратил на себя внимание находившегося на маршруте патрулирования наряда сотрудников полиции. Фигурант, не желая своего задержания и привлечения к административной ответственности, попытался скрыться от сотрудников полиции и стал убегать. Через несколько метров его догнал один из полицейских, после чего злоумышленник распылил ему в лицо перцовый газ из аэрозоля. Несмотря на полученные ожоги слизистых оболочек глаз, сотрудник полиции не отпустил мужчину и смог его задержать до момента, когда к ним подбежал второй сотрудник полиции», — сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Тагильчанин полностью признал вину в предъявленном ему обвинении. Баллончик с газом был изъят и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По этой статье УК РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.