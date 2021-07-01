В Амурской области объявили об обязательной вакцинации

Главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова подписала постановление о введении для части населения региона обязательной вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте правительства.

В документе указано, что показатель заболеваемости за последние четыре недели в регионе вырос в четыре раза. Кроме того, с 1 июля в области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Возрастает угроза возникновения и распространения COVID-19, в том числе при формировании групп населения на пунктах временного размещения.

«Все эти факторы формируют дополнительные риски. Именно этим обусловлено издание этого постановления», — отметила главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова.

Обязательной вакцинации подлежат люди, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением: работники сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, работники такси и так далее. Также вакцинация становится обязательной для студентов старше 18 лет, лиц в возрасте 60 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями, работников медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, вахтовиков, волонтёров, государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, подлежащих призыву на военную службу.

«Все эти люди должны быть провакцинированы», — подчеркнула Ольга Курганова.

Ранее обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения ввели Москва, Санкт-Петербург, Республика Бурятия, Магаданская область и ещё часть регионов.

Накануне в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что в случае эпидемии в отдельных регионах может быть введена обязательная вакцинация, однако сам он выступил против принудительности этой процедуры.