В Алтайском крае сотрудники ОМОН по ошибке ворвались в квартиру невиновной женщины

В городе Заринске Алтайского края бойцы ОМОН по ошибке выломали дверь в квартиру ни в чём не виноватой женщины, пишет заринская газета «Наш город».

Потерпевшая рассказывает, что 14 апреля около 7 часов утра в дверь её квартиры позвонили. Когда она спросила, кто там, за дверью ответили, что это полиция, потребовали открыть дверь и сообщили, что будут проводить обыск.

Женщина, с которой дома также находились 16-летний сын и 9-летняя дочь, позвонила в полицию, но пока заринские силовики ехали на вызов, силовики, пришедшие с обыском, срезали дверь болгаркой и ворвались в квартиру.

Позже выяснилось, что женщина, ордер на обыск жилища которой имелся у силовиков, уже семь лет не проживает по данному адресу. Поняв свою оплошность, сотрудники ОМОН просто ушли, оставив перепуганных обитателей квартиры без двери.

Издание отмечает, что заринские полицейские взяли с потерпевшей объяснение, составили протокол осмотра и пообещали, что компенсируют установку новой двери.

«Тайга.инфо» пишет, что, по данным телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, вломившиеся в квартиру силовики приехали из Новосибирска.