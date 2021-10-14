В Алтайском крае подростки «из шалости» облили бензином и подожгли сверстника, ребёнок погиб

В Алтайском крае скончался 14-летний подросток, которого сверстники облили бензином и подожгли, сообщает местное издание «Толк».

«Тайга. Инфо» пишет, что ЧП произошло 5 сентября в городе Горняк. Двое подростков облили сверстника бензином и подожгли. Один из школьников позже объяснил, что сделал это «из шалости». В результате потерпевший получил 50% ожога тела, его вертолётом доставили в больницу Барнаула.

Следственное управление СК РФ возбудило по данному факту уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ). В следственных органах пока не планируют после смерти потерпевшего переквалифицировать данную статью на более тяжкую. Мальчику, поджегшему товарища, нет 16 лет, а значит, он не понесёт уголовную ответственность по данному преступлению.