В Алтайском крае микроавтобус с пенсионерами столкнулся с легковым автомобилем, погибли восемь человек

На трассе Барнаул — Рубцовск Алтайского края легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором ехал творческий коллектив ансамбля «Сударушки», в результате погибли восемь человек, в том числе ребёнок. Ещё восемь были госпитализированы с различными травмами.

По информации регионального СУ СКР, ехавший со стороны Барнаула Nissan Presage выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato.

«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (“Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”) и частью 3 статьи 238 УК РФ (“Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”)», — сообщили в СУ СКР по региону.

По данным РИА Новости, в микроавтобусе находилась фольклорная группа «Сударушки», пожилые люди ехали на творческий конкурс в Барнаул. В легковом автомобиле находилась семья из четырёх человек, включая погибшего ребёнка.