В Алапаевске сотрудники ГИБДД после корпоратива избили мужчину на глазах его жены (ВИДЕО)

В Алапаевске четверо сотрудников ГИБДД после корпоратива на глазах у женщины избили её мужа, со ссылкой на пострадавшего пишет E1.ru.

Инцидент произошёл 29 декабря на улице Лермонтова. По словам пострадавшего Александра, в этот день на корпоративе в баре «Карат» гуляли четверо сотрудников ГИБДД, среди которых, как утверждает потерпевший, был начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД майор полиции Игорь Дарьин. У Александра в этот день также был корпоратив, и он с коллегами допоздна засиделся на работе. Супруга мужчины приехала за ним. Остановилась недалеко от бара, а гаишники, видимо, приняли её автомобиль за такси и начали садиться в машину.

«Я им сказал, что это не такси, это за мной приехала жена, но они стали отвечать мне матом», — заявил Александр.

Поняв, что ситуация накаляется, мужчина стал снимать происходящее на телефон. Также, по его словам, он обратился к Дарьину и попросил успокоить своих подчинённых, но тот эту просьбу проигнорировал.

«Но они восприняли это как призыв к действию и стали меня избивать», — утверждает Александр.

В момент инцидента двое коллег Александра пытались оттащить разъярённых силовиков. На видеозаписи слышно, как нападавшие мужчины говорят Александру, что являются сотрудниками, не уточняя, правда, какого ведомства.

По словам Александра, в этот же день он снял побои и написал заявление в полицию. У него выбито четыре зуба. Также мужчина говорит, что нетрезвые гаишники пинали машину его супруги. Вскоре после инцидента его опрашивал сотрудник службы собственной безопасности полиции, и на этом всё закончилось. Мужчина опасается, что нападавшие избегут ответственности.