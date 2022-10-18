В Алапаевске двое подростков заживо сожгли 69-летнюю пенсионерку

В Алапаевске была избита и заживо сожжена местная 69-летняя жительница. По предварительным данным, жестокое убийство совершили двое подростков 16 и 12 лет.

Как рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, тело жертвы со следами многочисленных травм и ожогов было найдено вечером 16 октября у дома на улице 40 лет Октября. По предварительным данным, нападение на женщину совершили двое местных подростков — мальчики 16 и 12 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью). В данный момент расследование и выяснение всех обстоятельств трагедии продолжается.

Причиной смерти женщины, как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, явились обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей IV степени.

«Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции ОВД Алапаевска установили, что оба фигурирующих в деле подростка воспитываются в полных семьях, они и их родители на учёте в ПДН не состоят. Один из несовершеннолетних учится в коррекционной школе. По предварительным данным, когда приятели подожгли женщину, они испугались и побежали к ближайшему жилому дому, где стали стучаться в квартиры и сообщать, что на улице пожар и нужна вода. Одна из жительниц дала им ведро воды и сама вышла во двор, где и увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию. Дикий случай произошёл в вечернее время 16 октября, когда подростки гуляли. Увидев жертву, они догнали её, достали из своего пакета бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облили женщину и при помощи спички подожгли. Чем конкретно могла насолить потерпевшая двум пацанам, сейчас выясняют сыщики и следователи», — отметил полковник Горелых.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении старшего подростка. Его подельник, 12-летний юноша, ещё не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Тем не менее, как отметил Александр Шульга, к подростку в обязательном порядке будут применены иные меры ответственности.