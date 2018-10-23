В Алапаевске дети во время прогулки нашли отрезанную человеческую голову. СК установил личность подозреваемого

В Алапаевске 20 октября во время прогулки дети нашли пакет с отрезанной головой мужчины, со ссылкой на паблик Alapaevsk News в соцсети «ВКонтакте» пишет Znak.com.

«Прибывшие сотрудники полиции при осмотре места происшествия обнаружили вблизи страшной находки ещё несколько пакетов с другими частями человеческого тела», — сообщает автор публикации.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области сообщили, что по факту обнаружения останков возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Отмечается, что убийство произошло ещё в сентябре. Следственный отдел по Алапаевску уже установил личности и потерпевшего, и того, кто был причастен к его смерти.

«Мотивом убийства, по имеющимся данным, послужил конфликт на бытовой почве. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Более подробная информация на данном этапе расследования не разглашается», — отметили в пресс-службе регионального СУ СК.

Ura.ru со сылкой на источник в правоохранительных органах заявляет, что в преступлении подозревается сестра убитого.