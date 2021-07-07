«В аэропорту нас встречали репортёры». Тагильчанка рассказала об отдыхе в Турции сразу после отмены ограничений

22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией, и с первого дня со всех уголков нашей страны туда отправились переполненные самолёты. Тагильчанка Наталья в числе первых российских туристов оказалась на турецком курорте и рассказала, какие ограничения действуют для отдыхающих и почему турки стараются не говорить о коронавирусе.

Наталья приобрела путёвку в Кемер ещё весной этого года. Лететь должна была вместе с компанией друзей 22 июня. 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за роста числа заражений коронавирусом в этой стране. Наталья боялась, что останется без отдыха, но 22 июня Турцию открыли.

«ПЦР-тест мы сдали за 72 часа до вылета. В итоге никто ни разу не попросил его предъявить: ни в аэропорту, ни на таможне. А вот за наличием маски и тем, чтобы она была надета на лицо, следили строго. На борту тоже все были в масках, а при посадке пассажирам измеряли температуру. В день нашего приезда в аэропорту Анталии было много репортёров с камерами. Мы были первыми туристами после отмены ограничений, и для турков это было большое событие», — рассказывает Наталья.

Пока Наталья с друзьями добиралась до отеля на автобусе, сопровождающий их гид рассказал, что в Кемере действует комендантский час с 21:00. Правда, как оказалось, на туристов он не то чтобы распространяется. Также местные пугали тем, что по воскресеньям из-за ковидных ограничений не работают магазины. На самом деле и магазины, и рынки работали в обычном режиме.



«Мы на какое-то время забыли про пандемию»



«В отеле все отдыхающие ходили без масок. Сотрудники отеля — в масках. Аниматоры рассказали нам, что всех работников обязали привиться от коронавируса. Ставили какую-то немецкую вакцину. Из заметных изменений могу назвать разве что обслуживание в столовой: гостям не разрешали самостоятельно накладывать еду в тарелки, это делали официанты. В остальном всё так, как было до пандемии», — говорит Наталья.

По словам тагильчанки, в первые дни отель был заполнен наполовину. Среди отдыхающих были в основном украинцы, белорусы, казахи. С 26 июня народу стало заметно больше — открыли второй корпус в отеле, второй бассейн, отовсюду зазвучала русская речь.



Отель в Кемере, в котором жила Наталья

