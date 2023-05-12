В аэропорту Кольцово задержали авиадебошира из Нижнего Тагила

В Екатеринбурге транспортные полицейские аэропорта Кольцово задержали 40-летнего рецидивиста из Нижнего Тагила, который устроил пьяный дебош в салоне самолёта во время полёта. Как рассказали в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО, 10 мая мужчина возвращался домой из Сочи. Во время полёта он принял изрядное количество спиртного, которое смог пронести на борт. В состоянии сильного подпития он начал громко кричать и выражаться нецензурной бранью. После замечания стюардессы тагильчанин убрал спиртное, но пошёл в туалет, где закурил сигарету. После посадки самолёта сотрудники авиакомпании вызвали полицейских.

На мужчину составили четыре протокола: за курение на борту, невыполнение распоряжений командира самолёта, распитие алкоголя и мелкое хулиганство. Его оштрафовали на 2 тысячи рублей. В ведомстве отметили, что ранее тагильчанин был неоднократно судим за тяжкие преступления.