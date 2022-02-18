В аэропорту Кольцово появится автоматический паспортный контроль

В аэропорту Кольцово появится биометрический паспортный контроль. Специальные терминалы для пропуска через границу установят в терминале «В» после реконструкции аэропорта, сообщает E1.ru.

Проектировщики старались сделать обновлённый терминал функциональнее и упростить процедуры для пассажиров. Сейчас роботизированная система работает в Шереметьево, а также в аэропортах других стран мира. Терминалы сканируют главную страницу заграничного паспорта и лицо пассажира, записывая информацию о переходе через границу. При этом печати в паспорт не ставятся.

Автоматы позволяют значительно ускорить процедуру паспортного контроля — на неё уходят считаные секунды. Это станет особенно актуальным во время Универсиады, когда в Екатеринбург прилетят тысячи болельщиков и спортсменов со всего мира.

Всего в терминале «B» работает 30 кабинок пропуска через государственную границу, а после реконструкции аэропорта, с учётом автоматов, их число вырастет до 126. На обновление процедуры паспортного контроля уйдет около 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.

На данный момент в аэропорту Кольцово уже закрыли выход из международного терминала. Там начались подготовительные работы перед масштабной реконструкцией здания. Рабочие разобрали лифт, турникеты, часть декора и перила от лестницы на второй этаж.