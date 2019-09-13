В аэропорту Кольцово может появиться памятник Акинфию Демидову 

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге хотят установить памятник уральскому заводчику Акинфию Демидову. С такой инициативой выступили владельцы аэропорта, рассказал в своём Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

«Как вы знаете, в этом году екатеринбургский аэропорт Кольцово получил имя уральского промышленника Акинфия Демидова. Это решение стало результатом народного голосования. Теперь владельцы аэропорта, холдинг “Аэропорты Регионов”, вышли с предложением установить памятник Акинфию Демидову возле здания аэровокзала. Я бы хотел обсудить эту идею с жителями Екатеринбурга и Свердловской области. Что вы думаете об этом? Хотели бы вы видеть такой памятник в Кольцово? Уточню, что бюджетных денег на это не потребуется. Пишите ваши мысли в комментариях», — написал Евгений Куйвашев.

За час под постом своё мнение высказали десятки уральцев. Одни считают идею отличной, только просят провести обсуждение эскиза памятника. Другие, напротив, считают, что Акинфий Демидов не достоин монумента, потому что он не имел отношения к Екатеринбургу и был не очень приятным человеком — на его заводах жестоко обращались с рабочими.

Напомним, что в 2018 году стартовал всероссийский конкурс «Великие имена России» по донаименованию российских аэропортов. По результатам голосования екатеринбургский аэропорт Кольцово получил имя основателя горнозаводской промышленности на Урале Акинфия Демидова. За предпринимателя проголосовали 36% участников опроса, он с небольшим отрывом опередил писателя Павла Бажова (32%) и маршала Георгия Жукова (30%). В лонг-листе также были имена Василия Татищева, Александра Попова, Петра Чайковского, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Петра Великого, Бориса Ельцина и Эдуарда Росселя.