В аэропорту Домодедово полицейские избили мужчину при задержании (ВИДЕО)

В московском аэропорту Домодедово сотрудники полиции жёстко задержали подвыпившего мужчину, пишет «Дождь».

Инцидент произошёл 19 августа, правоохранители подошли в аэропорту к женщине с ребёнком, распивавшей алкоголь в общественном месте. Полицейские попросили убрать спиртное, однако женщина отказалась, ей на выручку пришёл нетрезвый супруг. Он отказался показать полицейским документы и обматерил их. Мужчину задержали, применив при этом физическую силу.

Следователи проверят действия полицейских на предмет возможного превышения полномочий, со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ пишет «Росбалт».