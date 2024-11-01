В административном здании на Тагилстрое произошёл крупный пожар (ВИДЕО)

Накануне, 31 октября, загорелась кровля двухэтажного административного здания на улице Балакинской, 1 в Нижнем Тагиле. Как сообщили АН «Между строк» в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО, огонь распространился на 200 кв. метров. На ликвидацию ЧС выезжало 12 единиц техники и 59 человек личного состава. Из здания спасли 7 человек: 5 из них спасатели вывели в масках по лестничным маршам, 2 человека были эвакуированы с помощью трёхколенной лестницы. Происшествие обошлось без пострадавших. Около 20:00 огонь был локализован, а полностью потушить пожар удалось к 23:00.

«Сообщение о возгорании поступило в 17:56. Повреждена кровля, чердачное перекрытие, а также стены внутри бытовой комнаты на втором этаже. Предположительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в бытовой комнате. Пожару присвоен второй ранг, то есть весь гарнизон выезжал на ликвидацию возгорания», — сообщили АН «Между строк» в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Огонь вспыхнул в доме № 1, где располагаются туристический центр «Тагильский поднос», художественная мастерская, спортшкола «Тагилстрой», ресторан и сауна. По информации источника АН «Между строк», на втором этаже здания находилось общежитие, где проживали выходцы из Средней Азии.