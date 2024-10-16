В администрации Нижнего Тагила введён усиленный пропускной режим

В мэрии Нижнего Тагила введён усиленный пропускной режим. Нововведение направлено на повышение уровня безопасности и предотвращение несанкционированного доступа в административное здание.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, теперь все посетители должны будут предъявлять документ, удостоверяющий личность. Кроме того, они будут обязаны регистрироваться у дежурного администратора. О новых правилах журналисты телекомпании «Телекон» и ИА «Все новости» узнали по факту, когда не смогли оперативно попасть на очередное заседание думской комиссии.