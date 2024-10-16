В администрации Нижнего Тагила введён усиленный пропускной режим

В мэрии Нижнего Тагила введён усиленный пропускной режим. Нововведение направлено на повышение уровня безопасности и предотвращение несанкционированного доступа в административное здание.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, теперь все посетители должны будут предъявлять документ, удостоверяющий личность. Кроме того, они будут обязаны регистрироваться у дежурного администратора. О новых правилах журналисты телекомпании «Телекон» и ИА «Все новости» узнали по факту, когда не смогли оперативно попасть на очередное заседание думской комиссии.
«В администрации города начал действовать пропускной режим. Неважно, муниципальное СМИ или нет, правила для всех посетителей одинаковые. Теперь каждый должен предъявлять удостоверение или паспорт на входе», — подчеркнули в мэрии.