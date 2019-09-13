В администрации Нижнего Тагила прошли контртеррористические учения (ВИДЕО) 

Накануне, 12 сентября, в здании администрации Нижнего Тагила прошла плановая тренировка по действиям при угрозе теракта и пожара. По легенде, один из сотрудников администрации обнаружил в здании подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. На место были вызваны все оперативные службы. Использование кем-то из чиновников сотового телефона привело к детонации взрывного устройства, в результате чего один человек получил тяжёлые травмы. Сотрудниками МЧС и спасателями Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила отрабатывались освобождение пострадавшего из-под обломков и эвакуация с помощью автолестницы.

«Все службы сработали слаженно. Уложились в норматив эвакуации людей из здания», — заявил начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

Подобные тренировки в администрации города проходят каждые полгода согласно действующему законодательству.