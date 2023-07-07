В администрации Нижнего Тагила назначили нового начальника управления экономики и территориального развития, им стала Юлия Неволина. Ранее она занимала должность начальника отдела планирования и анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий в этом же управлении.

Весной этого года с руководящей должности была понижена до главного специалиста Ирина Трифонова. Тогда в администрации уточнили, что Ирина Трифонова ушла с поста руководителя управления по собственному желанию. В это же время уволилась по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста и её заместитель Лидия Панникова.

Исполняющей обязанности руководителя управления временно стала начальник отдела прогнозирования и мониторинга социально-экономического развития Инна Власова. По результатам конкурса на замещение вакантной должности кресло руководителя в июне заняла Юлия Неволина, пишет vtagile.ru.

Напомним, что управление территориального развития и общественных связей объединили с управлением экономики в начале 2023 года. Руководитель управления территориального развития и общественных связей Алексей Храмцов уволился из администрации в это же время.