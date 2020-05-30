В 2ГИС показали, как Нижний Тагил будет восстанавливаться после пандемии COVID-19

Геосервис 2ГИС рассчитал индекс восстановления городов, который показывает уровень экономической активности населения в сравнении с докризисным периодом. Индекс рассчитан аналитиками 2ГИС на основе данных геосервиса, которые характеризуют взаимодействие жителей с бизнесом в городах. Главные метрики — поиск услуг и товаров в городе (показывает динамику спроса) и построение маршрутов до организаций (показывает доступность бизнеса). Данный показатель обновляется в ежедневном режиме и для простоты восприятия показывается в процентах относительно марта 2020 года, когда в России ограничительные меры ещё не были введены.

«Актуальные показатели говорят о том, на сколько спрос и мобильность жителей отличается от докарантинного периода, - поясняют авторы проекта. - Таким образом, индекс менее 100% говорит о сниженной покупательской активности и мобильности жителей городов по сравнению с мартом 2020 года, более 100 — о полном восстановлении и росте. Индекс учитывает рост внимания к онлайн-торговле и доставкам товаров, но в первую очередь описывает покупательскую активность в городе в офлайне. Посещение магазинов, торгово-сервисных точек, офисов компаний показывает объём спроса и привычной активности на улицах городов».

Так, по состоянию на 29 мая в Нижнем Тагиле индекс составил 77%, в Екатеринбурге – 64%, в Перми – 72%, Челябинске – 77%, Тюмени – 77%, Кургане – 81%, Уфе - 70%, в Москве – 43%, Санкт-Петербурге – 51%.