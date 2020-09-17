В 22 городах Свердловской области полностью включили отопление

В Свердловской области отопление начали включать в 75 муниципалитетах, сообщает департамент информполитики региона.

По данным ведомства, к утру 17 сентября полностью тепло включили в 19% жилых домов и 45% социальных объектов. Полностью отопление дано в 22 муниципалитетах — Ирбитском и Красноуфимском муниципальных образованиях, Пышминском, Тугулымском, Артинском, Бисертском, Верхотурском, Новолялинском городских округах, в Верхнем Тагиле, Пелыме, Карпинске, Краснополянском, Галкинском, Ницинском, Слободо-Туринском, Сладковском и Усть-Ницинском сельских поселениях, в Атиге и городском посёлке Верхние Серги, Таборинском районе, Нижней Туре и Таборинском сельском поселении. Кроме того, тепло включили в 470 школах (44%), 696 детских садах (41,2%), 577 учреждениях здравоохранения (52,3%), 555 учреждениях культуры (47%), 76 интернатах (48%).

Отопление в Свердловской области начали включать с 15 сентября, полностью отопление должны включить до конца сентября.