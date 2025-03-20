«В 2024 году в ЕДДС города поступило более 246 тысяч обращений и сообщений». Тагильчане стали чаще обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Жители Нижнего Тагила стали чаще обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города. Статистику обращений представил сегодня, 20 марта, на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству директор учреждения Григорий Омельков.

«В 2024 году в ЕДДС города поступило более 246 тысяч обращений и сообщений от жителей и организаций, из которых 132 тысячи — через Систему-112. Для сравнения, общее количество сообщений и обращений в ЕДДС в 2023 году составило около 235 тысяч, а в 2022 году — 201 тысячу. Большая часть сообщений и обращений касается вопросов функционирования объектов ЖКХ, работы управляющих компаний и благоустройства. Наибольшее количество обращений в 2024 году через Систему -112 связано с вызовом бригад скорой медицинской помощи — 30% и вызовом сотрудников полиции — 12%», — рассказал директор МКУ ЕДДС Григорий Омельков.

Ежесуточно в ЕДДС поступает более 580 сообщений и обращений. Обмен информацией со службами и организациями города осуществляется на основе действующего законодательства, а также на основе заключённых соглашений об информационном обмене. Всего заключено 81 соглашение, из которых 21 – с управляющими компаниями.