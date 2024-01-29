В 2024 году порядка 5400 предпринимателей и самозанятых смогут пройти бесплатное обучение по программам СОФПП 

В 2024 году в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр «Мой бизнес») смогут пройти бесплатное обучение по различным программам порядка 5400 предпринимателей и самозанятых, сообщили в фонде.

СОФПП организует семинары, воркшопы и курсы по актуальным для начинающего и действующего бизнеса направлениям. Участники смогут получить знания в продвижении, продажах, цифровых инструментах, ораторском мастерстве, анализе бизнес-процессов и овладеть новыми навыками.

«По поручению губернатора Евгения Куйвашева и в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство” в Свердловской области работают разные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. В прошлом году больше 5000 человек прошли образовательные курсы и обучающие программы СОФПП. Например, около 900 человек из 44 муниципалитетов обучились по программе для начинающих предпринимателей “Стартуй уверенно”. В этом году мы не снижаем планку», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Самозанятые смогут пройти обучение по следующим темам: цифровые продажи, цифровые сервисы для самозанятых, брендинг, малобюджетный маркетинг, маркетплейсы. Также для плательщиков налога на профессиональный доход планируется организовать воркшопы по созданию сайтов и приложений, созданию системы онлайн-продвижения, ювелирному делу, росписи и другим прикладным навыкам.

Продолжится реализация самой популярной образовательной программы фонда для начинающих предпринимателей «Стартуй уверенно». В планах — обучить около 700 человек. Программа подойдёт для будущих получателей соцконтрактов.

Для начинающих также будут запущены программы: контекстная реклама, продвижение и продажи, цифровой бизнес и сервисы, маркетплейсы, анализ экономической ситуации и самоаудит бизнеса, личная эффективность руководителя, ораторское мастерство, эффективные переговоры, программы обучения Корпорации МСП.

«Главный критерий для нас — востребованность среди предпринимателей. Ежегодно мы корректируем наши обучающие программы, оставляя при этом самые популярные. В этом году продолжится работа в рамках подписанного с крупнейшими маркетплейсами соглашения. Мы видим, что на это есть спрос. Планируется большой обучающий проект для самозанятых. Акцент будет сделан на практике: по итогам каждый сможет завести свою карточку на маркетплейсе и приступить к продажам», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

По его словам, за год планируется обучить 4300 начинающих и действующих предпринимателей, а также 1100 самозанятых региона. За стартом набора нужно следить на сайте и в социальных сетях СОФПП.