В 2024 году на проекты учреждений культуры в Нижнем Тагиле потратят дополнительные 129 млн рублей

129 млн рублей будет направлено на поддержку учреждений культуры Нижнего Тагила в 2024 году в рамках национального проекта «Культура». Большую часть средств — 122 млн — потратят на приобретение светового и звукового оборудования для Нового Молодёжного театра. Для зрителей театр должен торжественно открыться в сентябре. К этому времени труппа готовит премьеру, но есть вариант провести фестиваль или творческую лабораторию, рассказывают в учреждении.

«После таких модернизаций, как ремонт Нового Молодёжного театра, начинаешь верить в чудо. 317 млн рублей было освоено генеральным подрядчиком в прошлом году. Было отремонтировано три здания, и это единственный театр в нашем городе, который имеет собственную территорию. Мы готовимся к проведению аукциона на световое и звуковое оборудование», — рассказала в эфире телекомпании «Тагил-ТВ» начальник управления культуры города Светлана Юрчишина.



Кроме того, будет профинансировано участие тагильских коллективов в программе «Большие гастроли для детей и молодёжи». Труппа Нового Молодёжного театра отправится на Черноморское побережье, в Нижнем Тагиле выступят артисты Туапсинского театра юного зрителя. Нижнетагильский театр кукол также попал в список участников большого театрального проекта. В апреле с обменными гастролями в Нижний Тагил приедет Вологодский театр кукол «Теремок». Жителям Вологды покажут сказки «Гадкий утёнок» (6+), «Волшебное кольцо» (6+) и «Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек» (6+).

Также на 2 млн рублей запланировано приобретение парт, мольбертов и оборудования для Детской художественной школы № 2. Библиотеки города пополнятся новыми изданиями. На покупку книг будет потрачено 200 тысяч рублей.