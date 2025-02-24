В 2024 году количество осуждённых в Свердловской области снизилось на 8%

В 2024 году судами Свердловской области завершено производство по 20 836 уголовным делам, что на 7% меньше, чем в 2023 году, из-за снижения количества поступающих дел. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, всего к уголовной ответственности в области привлечено 15 852 человека, что составляет 71% от всех подсудимых. Количество осуждённых по сравнению с 2023 годом снизилось на 1 278 человек (8%). Оправдано 60 человек. Судьи отметили, что законодатель стремится к гуманизации уголовного закона, что находит отражение в практике его применения.

Более трети уголовных дел в районных судах области рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного следствия, при полном признании вины подсудимыми. Мировые судьи рассмотрели в особом порядке 63% уголовных дел.

Суды прекратили уголовное преследование в отношении 3 467 человек, а к 377 лицам применены медицинские меры принудительного характера.