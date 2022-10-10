В 2022 году в Свердловской области количество преступлений снизилось на 4%

В Свердловской области за 9 месяцев 2022 года зафиксировано более 39 тысяч преступлений. Это на 4,1% меньше аналогичного периода в 2021 году. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, более половины всех преступлений составляют хищения чужого имущества, а 49% преступлений относятся к категории небольшой тяжести.

Согласно данным прокуратуры, в Свердловской области на 0,8% сократилось число преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, на 4,7% стало меньше противоправных действий средней тяжести, тяжких — на 9,7%, особо тяжких — на 9,9%. С начала 2022 года в результате преступных посягательств погибли 454 человека, ещё 674 гражданам нанесён тяжкий вред здоровью.

21,5% всех преступлений в Свердловской области совершено с применением информационных онлайн-технологий. Эти показатели меньше прошлогодних на 5,4%. С использованием пластиковых карт совершено более 2 тысяч преступлений, через интернет — 6,5 тысячи, при помощи средств мобильной связи — 3962 преступления. Также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий зафиксировано 67,2% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 71,2% мошенничеств и 10,4% краж. При этом число преступлений экономической направленности сократилось на 20,1%, коррупционной — на 11,3%.

Более половины всех преступлений, 55,8%, составляют хищения чужого имущества. Как и за 9 месяцев 2021 года, зафиксировано 62 преступления, предусмотренных статьёй 116 УК РФ (побои). Количество преступлений, квалифицированных по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), возросло с 86 до 95. В отношении членов семьи, супругов, сожителей, в том числе бывших, совершено 13,8% преступлений. В 73,1% случаев жертвами домашнего насилия являются женщины, в 42,4% — несовершеннолетние.

Как отмечают в областной прокуратуре, за прошедшие 9 месяцев 2022 года зафиксировано 247 преступлений, связанных с нарушением ПДД, в том числе водителями в состоянии алкогольного опьянения. В 97 авариях погибли люди. 1213 преступлений связано с управлением автомобилем или другим транспортным средством в нетрезвом состоянии водителями, уже привлекавшимися ранее к ответственности за аналогичные преступления.