В 2022 году в России планируют ввести электронные паспорта

Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-премьер Максим Акимов.

«Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желания людей. Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы», — сказал он, уточнив, что это примерный срок.

Дизайн и тип электронных паспортов, которые станут идентификатором человека в цифровом мире, сейчас обсуждаются. По словам Акимова, паспорта будут похожи на банковские карты, «пластик с чипом». В электронном паспорте будет содержаться информация о водительском удостоверении, прописке, СНИЛС и другие данные. Вице-премьер добавил, что идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, с помощью которого можно будет пользоваться любыми сервисами — от платёжных до страховых, получать любые госуслуги.

Стоит напомнить, что в России сейчас набирает силу движение, пропагандирующее отказ от официальных документов и цифровизации общества. Среди сторонников движения известный хоккеист Павел Дацюк. Ранее он направлял Владимиру Путину письмо с просьбой отменить закон, реформирующий систему СНИЛС. Дацюк напомнил, что вместо карточек СНИЛС гражданам будут присваиваться электронные номера, которые фактически станут ключом ко всем данным человека в государственных базах. По мнению хоккеиста, новый закон — это угроза национальной безопасности, потому что оцифровке подвергнется всё население, в том числе армия, полиция и спецслужбы.

По его словам, подобные письма пишут десятки тысяч россиян, которые беспокоятся за будущее своих детей и близких. Титулованный хоккеист сослался на проповеди настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который резко осуждает попытки государства присваивать гражданам какие-либо номера. Представитель РПЦ не раз говорил, что, отказываясь от «личного кода», выраженного в цифрах электронных документов, люди стараются защитить свою частную жизнь.