В 2022 году в Нижнем Тагиле установят более 450 камер «Безопасного города»

В этом году на территории Нижнего Тагила планируется разместить более 450 камер. Их установят для обеспечения безопасности жителей в рамках третьего этапа проекта «Безопасный город».

«В ходе третьего этапа проекта “Безопасный город” в Нижнем Тагиле планируется установить не менее 450 камер. В том числе будут рассматриваться моменты обслуживания данной системы и её финансирования», — рассказал на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» Олег Салабаев.

Также Салабаев отметил высокую раскрываемость преступлений в городе (62,3%) и снижение уровня преступности в Нижнем Тагиле на 10%, чему способствует установка и работа системы «Безопасный город».

Замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов отметил, что система «Безопасный город» финансируется за счёт муниципальных средств. При этом штрафы с дорожных камер направляются в область.

Напомним, в 2021 году Свердловская область заняла 7-е место по количеству совершаемых правонарушений. Уровень преступности в регионе остаётся одним из самых низких среди крупных субъектов нашей страны. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, по сравнению с прошлым годом вырос лишь уровень преступлений в сфере наркотрафика.