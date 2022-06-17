В 2022 году в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют пять многоквартирных домов

В 2022 году в Нижнем Тагиле Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области организовал капитальный ремонт в пяти многоквартирных домах. Как рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, ремонтом займётся ЗАО «Стройкомплекс».

«Подрядчик не первый год участвует в программе капитальных ремонтов МКД. Специалисты ЗАО “Стройкомплекс” опытные, надёжные, выполняют работу качественно и в срок. Поэтому нет сомнений, что и в этом году Нижний Тагил успешно справится с поставленными задачами по обновлению жилфонда», — отметил глава города Владислав Пинаев.

В программу реконструкции попали объекты по адресам: проспект Вагоностроителей, 21, улица Газетная, 74, улица Зои Космодемьянской, 21, улица Карла Маркса, 83 и улица Орджоникидзе, 22.

На данный момент организация уже приступила к ремонтным работам. Так, в доме № 21 на проспекте Вагоностроителей фасад обновлён на 20%. В остальных домах на 5% уже отремонтированы крыши. В доме № 83 на улице Карла Маркса идёт замена систем электроснабжения.

Отметим, что в 2021 году в Нижнем Тагиле было реконструировано по региональной программе восемь домов, в 2020 году — 44 дома.