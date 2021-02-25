В 2021 году правительство России выделит 7,8 млрд рублей на поддержку бизнеса

В 2021 году на новую льготную кредитную программу, направленную на восстановление предпринимательской деятельности, правительство России направит 7,8 млрд рублей. Деньги выделят из резервного фонда кабмина.

«Президент одобрил решение о запуске новой льготной кредитной программы на восстановление предпринимательской деятельности. Она будет называться "ФОТ 3.0". В этом году на её реализацию выделим из резервного фонда правительства порядка 7,8 млрд рублей. Благодаря этой поддержке предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке — 3%», — сказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что «ФОТ 3.0» нацелена на помощь тем предприятиям, которые тяжелее восстанавливаются от пандемии коронавируса.

Так, программа позволит примерно 75 тысячам предпринимателей получить помощь. Они смогут не платить проценты по льготному кредиту и основную сумму долга в течение полугода с момента выдачи займа.

Напомним, в Нижнем Тагиле в прошлом году закрылось более 800 субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом тагильчане во время коронавируса открыли почти 150 новых организаций.