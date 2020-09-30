В 2021 году обеспечение деятельности президента России обойдётся казне в 27,5 млрд рублей

В 2021 году обеспечение деятельности президента России обойдётся федеральной казне в 27 млрд 477 млн рублей. Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на материалы к проекту закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, в 2022 году на деятельность президента будет потрачено 26 млрд 963 млн рублей, в 2023 году — 27 млрд 410 млн рублей. При этом, согласно прогнозам, в 2020 году на эти цели будет потрачено 29 млрд 750 млн рублей.

На функционирование правительства РФ, администраций губернаторов и местных администраций в период с 2021 по 2023 год будет тратиться порядка10,5 млрд рублей ежегодно. За 2020 год по этому направлению было потрачено 9 млрд 538 млн рублей. Большая часть расходов на региональные и муниципальные органы власти ложится на бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты.