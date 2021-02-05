В 2020 году в Свердловской области появилось 47 тысяч самозанятых

Несмотря на сложную экономическую обстановку, вызванную коронавирусом, Свердловская область в полном объёме выполнила все показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году, рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова накануне на пресс-конференции. Она отметила, что на сегодняшний день в секторе малого и среднего бизнеса занято более 682 000 человек — это больше 30% трудоспособного населения области. Поэтому так важно было поддержать предпринимателей в период пандемии, чем активно занимался Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей. По словам директора фонда Валерия Пиличева, весной буквально за несколько дней удалось реализовать новые виды займов «Антикризисный» и «Быстрый старт», организовать бесплатную горячую линию для поддержки бизнесменов и провести реструктуризацию 312 ранее выданных займов. Ведя активную работу по разъяснению изменений в законодательной базе, развивая формат онлайн-вебинаров и встреч с предпринимателями, фонд сумел перевыполнить план на 2020 год и помог зарегистрироваться 47 тысячам граждан в качестве самозанятых.

В этом году объём финансовой поддержки предпринимателей в Свердловской области окажется на уровне «сложного» 2020 года.

«В 2021 году министерством инвестиций и развития на поддержку малого и среднего бизнеса запланировано направить 301,6 миллиона рублей, из них из областного бюджета — 46,3 миллиона рублей, из федерального бюджета — 255,3 миллиона рублей. Кроме этого, в регионе на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства сформированы фонд микрокредитования, гарантийный фонд и фонд льготного кредитования общим объёмом 4,5 миллиарда рублей. Эти ресурсы будут задействованы для оказания финансовой поддержки», — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Валерий Пиличев отметил, что в 2021 году Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей продолжит развивать направления онлайн-обучения и консультаций, франчайзинга, надеется выйти в офлайн с крупными мероприятиями и уделит особое внимание поддержке социального бизнеса. Также он анонсировал появление новых выгодных займов.

«Планируем в этом году предоставить самозанятым гражданам наши финансовые программы, а для социальных предпринимателей ввести беспроцентные займы. Большое внимание будет уделено процессам цифровизации: так, мы планируем запустить мобильное приложение и создать цифровой профиль клиента», — рассказал Валерий Пиличев.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году в Свердловской области будут развиваться три направления: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам», «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов МСП».