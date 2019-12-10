В 2020 году в России резко вырастут цены на авиабилеты

Зимой 2020 года в России произойдёт резкий скачок цен на авиабилеты — подорожание составит до 18%, со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта пишут «Известия».

Резкий рост цен связан с тратами авиакомпаний на обслуживание самолётов. Разница в расходах и доходах отечественных авиаперевозчиков, по данным организации, в I–III квартале 2019 года составила всего 0,8%, убытки за девять месяцев — 9,7 млрд рублей. По прогнозу, потери авиакомпаний за год составят около 40 млрд рублей.

В первые девять месяцев аэропортовое обслуживание выросло в цене на 23%, оплата труда увеличилась на 18,8%, траты на обязательное страхование поднялись на 17,9%, а общие затраты на топливо увеличились на 8,8%. В то же время предложенный правительством механизм демпфера, при котором авиакомпании получат компенсацию, пока не работает — там недополучили обещанные 23 млрд рублей.

Сайты, занимающиеся бронированием билетов, заявили, что в I квартале 2020 года цены вырастут на 3–18% в зависимости от направления. Дороже остальных стоят авиабилеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.