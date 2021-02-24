В 2020 году в Нижнем Тагиле закрылось более 800 субъектов бизнеса из-за коронавируса 

В 2020 году в Нижнем Тагиле закрылось более 800 субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП). В основном прекращение деятельности произошло на фоне карантина и коронавирусных ограничений. При этом, по мнению главы центра «Мой бизнес» Сергея Федореева, именно карантинные меры позволили примерно 150 тагильчанам открыть свой бизнес.

Всего на 1 января 2020 года в Нижнем Тагиле действовал 10 881 СМП, из них 4560 юридических лиц и 6321 индивидуальный предприниматель. За год их число сократилось на 661 — в январе 2021 в городе было зарегистрировано уже 10 220 малых и средних предприятий, из них прекратили работу 327 юрлиц, а индивидуальными предпринимателями перестали быть 334 человека.

«Сокращение действительно произошло, но я бы здесь не спешил с выводами. Если мы посмотрим на статистику за последние несколько лет, то мы видим сокращение и по отношению 2018 года к 2017-му и 2019 года к 2018-му. В последнем случае общее сокращение составило 224 субъекта. В 2020 году оно произошло не только из-за коронавирусных ограничений, сейчас ведь и налоговая инспекция ведёт активную работу по принудительной ликвидации организаций, которые не сдают отчётность. Это такая планомерная работа по борьбе с компаниями-однодневками», — рассказал АН «Между строк» Сергей Федореев.

По мнению главы центра «Мой бизнес», в прошлом году больше всего пострадали предприниматели, которые арендовали помещения. В связи с этим в 2020 году многие бизнесмены стали чаще обращаться за займами и кредитами для покупки недвижимости. Также сильный удар пришёлся на те предприятия, которые вели активную деятельность в 2019 году.

«Это предприниматели, у которых было много сотрудников, много кредитов, поэтому им оказалось тяжелее всего войти в режим ожидания. Тот, кто вкладывался в оборудование, в помещение, им в этом режиме ожидания пересидеть было проще, потому что не нужно было платить арендные платежи, у них были свои платежи. За счёт того, что ручной труд они заменяли оборудованием, им не нужно было платить зарплату сотрудникам во время карантина. В прошлом году просто беспрецедентные объёмы займов были выданы на территории всего Горнозаводского управленческого округа — порядка трети миллиарда. Первые несколько месяцев предприниматели очень осторожно смотрели на ситуацию, с мая люди стали привлекать такие займы на приобретение преимущественно недвижимости», — отметил Федореев.

При этом многие индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность, перешли в новый формат работы и стали самозанятыми. По данным мэрии Нижнего Тагила, всего в 2020 году новый статус получили 3165 человек.

«Сейчас люди могут работать как самозанятые в крайне льготном режиме: им не нужно сдавать отчётность, за исключением отображения в приложении о доходах от оказания услуг или от продажи товаров, для них действует очень щадящий налог. А в прошлом году для самозанятых действовала и льгота, при которой до 30 тысяч налога буквально списывались, — говорит Федореев. — Этот льготный режим как раз и сработал на сокращение числа индивидуальных предпринимателей».

Как рассказали АН «Между строк» в центре «Мой бизнес», помимо закрывшихся бизнесов, в период карантина в Нижнем Тагиле открылось порядка 150 новых организаций.

«Дело в том, что люди, находясь на карантине, стали больше задумываться о том, чтобы заняться предпринимательством. Если раньше человек ходил на работу, то здесь появилось больше свободного времени, люди стали больше задумываться о том, как бы они могли зарабатывать сами. Если говорить об отраслях, которые регистрировались в прошлом году. На первом месте торговля и фокус на онлайн, на втором — транспортные услуги, ну и на третьем месте у нас находится сфера деятельности, где больше всего и регистраций, и прекращения деятельности, — это строительная сфера», — рассказали в центре «Мой бизнес».

Сейчас, по данным администрации Нижнего Тагила, в малом и среднем бизнесе занято 42 700 тагильчан. Около 37% общего числа работающих заняты в сфере оптовой и розничной торговли, около 16% работают в сфере операций с недвижимостью, ещё 13,5% — на обрабатывающих производствах.