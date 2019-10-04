В 2020 году в Нижнем Тагиле благоустроят три общественных территории и два двора

В Нижнем Тагиле выбрали дворы и общественные территории, которые благоустроят в 2020 году. В программу «Формирование современной городской среды в Нижнем Тагиле на 2020–2021 годы» вошли парк Победы, парковая зона в микрорайоне Муринские пруды и территория в микрорайоне 9-й посёлок (Салтыкова-Щедрина — Котовского и Калинина).

«Парк Победы победил в рейтинговом голосовании, которое проводилось в этом году, общественная территория в микрорайоне 9-й посёлок включена в заявку в связи с многочисленными обращениями жителей, а благоустройство парковой зоны в микрорайоне Муринские пруды продиктовано отсутствием скверов и парков в данном месте. Кроме того, она находится близко от новой школы № 100 и должна обеспечивать безопасность и комфорт детей», — сказал замначальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин.

В этот раз комиссия утвердила для включения в заявку лишь два двора, сообщает пресс-служба администрации города. Как рассказал начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Павел Ивушкин, в связи с изменившимися условиями софинансирования на долю собственников жилья приходится 20% затрат, предусмотренных проектом благоустройства внутридомовых территорий. Именно поэтому собственники МКД не спешат участвовать в муниципальной программе.

Напомним, в 2019 году благоустроили пять дворов и две общественные территории. На программу было выделено 217 млн рублей.