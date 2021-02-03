В 2020 году доходы Нижнего Тагила от продажи муниципального имущества упали почти в пять раз

В 2020 году бюджет Нижнего Тагила пополнился почти на 17 млн рублей от продажи муниципальных активов, в их число входят нежилые помещения и вырубленная древесина. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. При этом полученная сумма в 4,7 раза ниже показателей 2019 года - тогда городской бюджет пополнился почти на 80 млн рублей.

25 лотов из плана приватизации на 2020 г. продать на торгах не удалось. По сведениям ИА «Все новости», в число непроданного имущества вошли два памятника архитектуры: это Дом торговца Колодкина по улице Огаркова и Трегубовский дом по улице Кирова.

На 2021 год управление муниципального имущества подготовило новый план распродажи городских активов. В списке 7 объектов – гаражи, нежилые помещения, здания производственной базы и цеха по обработке мрамора.