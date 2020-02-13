В 2019 году в Нижнем Тагиле полиция ликвидировала 11 наркопритонов

Первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин провёл заседание антинаркотической комиссии, на котором обсуждалась наркоситуация в городе в 2019 году. Также комиссией были рассмотрены вопросы профилактики наркомании и пресечения нарушений в сфере реализации снюсов и никотиновых смесей.

Как рассказал начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» Павел Федосеев, в прошлом году сотрудники полиции пресекли деятельность одиннадцати наркопритонов и двух ОПГ. Всего в 2019 году было выявлено 893 преступления, связанных с незаконным распространением психотропных веществ, это на 43 подобных случая больше, чем в 2018 году. Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составила 51%, или 456 дел.

«На 26% выросло количество административных правонарушений в данной сфере. По итогам отчётного периода их было 810, тогда как годом ранее только 645. К административной ответственности привлечены 533 человека», — резюмировал Павел Федосеев.

По словам заведующего диспансерным наркологическим отделением ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» Алексея Сухотского, в прошлом году снизилось количество постоянно находящихся под диспансерным наблюдением лиц с диагнозом «наркомания», а среди них на 12% уменьшилось число женщин.

«В то же время мы чётко прослеживаем увеличение числа впервые взятых под наблюдение лиц на 26%, в два раза больше выявлено тех, у кого состояние наркотического опьянения было установлено по медицинскому освидетельствованию», — добавил он.

Также, по данным Роспотребнадзора и ПДН, в 2019 году их совместными усилиями было проведено 562 проверки объектов торговли и общественного питания с целью профилактики и пресечения административных правонарушений в сфере реализации табачных изделий, снюсов, а также не содержащих табак никотиновых смесей несовершеннолетним.

По итогам заседания были подготовлены рекомендации руководителям муниципальных и государственных структур, направленные на повышение эффективности работы по профилактике наркомании и пресечению незаконных действий с табачной и содержащей никотин продукцией.