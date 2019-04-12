В 18 сёлах под Нижним Тагилом установят более тысячи уличных светильников

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл совещание по реализации проекта «Светлый город» в сельских населённых пунктах в пригороде, сообщает пресс-служба муниципалитета.

На совещании директор ООО «Швабе-Урал» Евгений Плехов отметил, что на сегодня согласован объём работ и участки размещения объектов улично-дорожной сети — в рамках проекта на основных улицах сельских населённых пунктов запланирована установка порядка 850 опор и смонтировано более тысячи светильников. Все новые линии будут объединены в единую систему управления городским освещением.

«В настоящий момент ведутся геодезические и геологические изыскания, после их завершения компания приступит к разработке проектно-сметной документации», — сообщил он.

К строительно-монтажным работам подрядчик приступит в середине лета.

«В числе первых новые линии наружного освещения появятся в сёлах Верхняя Ослянка, Серебрянка, посёлках Баклушина, Волчёвка, Покровское-1, Чащино, Чауж, Антоновский, Студёный и Канава. В рамках второй очереди — в сёлах Елизаветинское, Сулем, посёлках Ёква, Уралец, Висимо-Уткинск и деревнях Захаровка, Баронская, Усть-Утка», — говорится в сообщении мэрии.

Подводя итоги совещания, Владислав Пинаев отметил важность начатой работы.