В 1,7 млн рублей обойдётся муниципальному бюджету пиар городской думы Нижнего Тагила на радио 

На освещение деятельности Нижнетагильской городской думы на радиостанции городские власти готовы потратить 1 млн 672 тысячи рублей. Соответствующий аукцион для СМИ опубликован на портале Госзакупок.

Конкурс на освещение деятельности парламентариев разместила гордума. Согласно документации, радиоканал должен подготовить программы о деятельности местного органа самоуправления и разместить их в прямом эфире. Также в техническом задании сказано, что радиоканал должен осуществлять наземное эфирное вещание.

Программа будет выходить не только в прямом эфире, но и в повторе. Её продолжительность составит 60 минут, а транслировать передачу будут по вторникам, пятницам или средам с 17:00 до 19:00. Повторять выпуски планируют в утреннее время пятницы и субботы.

При этом журналистам радиоканала, который будет осуществлять услуги, необходимо посещать все заседания комиссий Нижнетагильской городской думы. Кроме того, каналу нужно будет согласовывать музыкальное оформление аудиоматериалов с заказчиком.

Выходить программа будет до 28 декабря 2022 года, её планируют размещать также и на официальном сайте города. Всего в эфир хотят запустить 25 выпусков.

Отметим, что в Нижнем Тагиле есть два основных претендента на победу в конкурсе. Это «Экорадио», которое принадлежит медиаменеджеру Ирине Пудовкиной, и муниципальное «Радио Тагила». Обе станции создают собственный информационный контент.

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