В 13-й день Олимпиады фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль, а Камила Валиева стала четвёртой

В Пекине завершился 13-й день зимней Олимпиады. Российские фигуристки принесли сборной России две медали — золотую и серебряную. Первой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова. Спортсменка сделала пять прыжков в четыре оборота — это самая сложная произвольная программа в истории Олимпийских игр.

Участница «допингового скандала» Камила Валиева заняла четвёртое место — во время проката спортсменка дважды упала. Ранее сообщалось, что в анализах фигуристки обнаружено запрещённое вещество, её временно отстранили от Олимпиады. Позже спортивный арбитражный суд отменил апелляцию об отстранении спортсменки, она с триумфом вернулась на лёд.

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина не смогла выиграть медаль. В забеге на тысячу метров она показала пятый результат.

Фристайлистка Анастасия Чирцова дошла до четвертьфинала в «ски-кроссе». Горнолыжница Юлия Плешкова заняла итоговое 10-е место по итогам скоростного спуска и слалома.

Женская команда ОКР по кёрлингу завершила своё выступление в Пекине поражением со счётом 4:9 в матче против Великобритании.

В общекомандном медальном зачёте сборная ОКР занимает 9-е место. У российских спортсменов 26 медалей — 5 золотых, 9 серебряных, 12 бронзовых. Лидирует сборная Норвегии, у неё 29 медалей — 14 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых.