Спорт

В 13-й день Олимпиады фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль, а Камила Валиева стала четвёртой

18.02.2022 09:44
В 13-й день Олимпиады фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль, а Камила Валиева стала четвёртой

В Пекине завершился 13-й день зимней Олимпиады. Российские фигуристки принесли сборной России две медали — золотую и серебряную. Первой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова. Спортсменка сделала пять прыжков в четыре оборота — это самая сложная произвольная программа в истории Олимпийских игр. 

Участница «допингового скандала» Камила Валиева заняла четвёртое место  — во время проката спортсменка дважды упала. Ранее сообщалось, что в анализах фигуристки обнаружено запрещённое вещество, её временно отстранили от Олимпиады. Позже спортивный арбитражный суд отменил апелляцию об отстранении спортсменки, она с триумфом вернулась на лёд.

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина не смогла выиграть медаль. В забеге на тысячу метров она показала пятый результат.

Фристайлистка Анастасия Чирцова дошла до четвертьфинала в «ски-кроссе». Горнолыжница Юлия Плешкова заняла итоговое 10-е место по итогам скоростного спуска и слалома.

Женская команда ОКР по кёрлингу завершила своё выступление в Пекине поражением со счётом 4:9 в матче против Великобритании.

В общекомандном медальном зачёте сборная ОКР занимает 9-е место. У российских спортсменов 26 медалей — 5 золотых, 9 серебряных, 12 бронзовых. Лидирует сборная Норвегии, у неё  29 медалей — 14 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых.

Фото: официальный Instagram-аккаунт Олимпийского комитета России (ОКР) / фрагмент фото
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