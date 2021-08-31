В 11 школах Нижнего Тагила появились новые фильтры для воды

11 школ Нижнего Тагила накануне начала учебного года получили фильтры для очистки питьевой воды. Оборудование на сумму 1,7 млн рублей закупила компания ЕВРАЗ. Системы будут использоваться для приготовления пищи.

На благотворительные средства ЕВРАЗа приобретено и установлено 13 комплексов фильтров с ультрафиолетовым стерилизатором в пищеблоках учебных заведений № 138, 5, 6, 69, 43, 9, 58, 40; в гимназиях № 18 и 86, лицее № 39.

«Школы были выбраны в разных районах исходя из количества учащихся. Также учитывалось наличие двух пищеблоков в учреждении. Вопрос обеспечения школ качественной водой для нас очень важен, и мы рады, что компания ЕВРАЗ также подключилась к его решению», — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как отмечают в пресс-служба ЕВРАЗа, фильтры предназначены для пятиступенчатой очистки воды — от железа, марганца, солей жёсткости и органических веществ природного происхождения. В них используется многокомпонентная ионообменная загрузка. Если при очистке возникает проблема, то сотрудники пищеблока сразу о ней узнают: каждый отдельный фильтр оснащён автоматизированной системой.