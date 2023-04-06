«Уже нашли замену зарубежному оборудованию». Предприятия Свердловской области активно переходят на продукцию отечественных производителей и осваивают рынок импортозамещения

В прошлом году в Свердловской области было построено 19 новых производств, в том числе импортозамещающих. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), которое прошло в Нижнем Тагиле. Основная тема собрания — перспективы развития экономики и стратегии развития предприятий в текущих экономических условиях.

«В 2022 году мы построили 19 новых производств, в том числе импортозамещающих, например, новую жизнь получил Кушвинский завод прокатных валков, который делает чугунные валки, это полностью импортозамещающий продукт, очень востребованный на рынке. Богдановичский завод огнеупоров изготовил оборудование по очистке воды — это на 100 процентов отечественный продукт. Также предприятия региона освоили выпуск белого цемента, который тоже раньше покупали за рубежом», — отметил губернатор.

Он подчеркнул также, что, в целом, динамика инвестиционной активности предприятий региона достаточно высокая, планируется и дальше увеличивать инвестиции в основной капитал. По итогам первого квартала предприятия показывают устойчивый рост объёмов производства. На этот год ставится задача по увеличению выпуска качественной, конкурентной отечественной продукции.

На предприятиях ЕВРАЗа, который впервые принимал на площадке Дворца культуры металлургов в Нижнем Тагиле участников годового общего собрания СОСПП, вопросом импортозамещения занимаются вплотную.

«В прошлом году у нас практически готов был к отгрузке большегрузный погрузчик на Качканарский ГОК. Нам готовы были его поставить, но не обещали сервис. Мы приняли решение отказаться от этого оборудования и перешли на отечественное . Пользуясь устойчивыми хозяйственными связями и дружескими отношениями с Уралмашзаводом, купили два большегрузных экскаватора. И таких примеров довольно много. Для цеха хвостового хозяйства на КГОКе, куда требовались большие насосы, мы также нашли замену импортным. За 2022 год на очень сложное оборудование и запчасти мы сделали 22 проекта и разместили заказы у российских производителей, в том числе и в Свердловской области», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Он добавил также, что не только по стандартному оборудованию компания двигается в направлении импортозамещения. В частности, речь идёт об аддитивные технологиях, 3D станках, которые успешно производятся в России и на которые в ЕВРАЗе делают большую ставку. При этом Денис Новоженов отметил, что ряд вопросов по импортозамещению на данный момент не решены. В частности, сейчас компания решает вопрос с поставщиком оборудования для реконструкции рельсобалочного цеха и МНЛЗ-1.