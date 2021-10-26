УВЗ выпустил научный справочник «Отечественные бронированные машины 1945–1965»

«Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») выпустил полное научно-справочное издание «Отечественные бронированные машины 1945–1965», авторами которого стали исследователи истории техники братья Иван и Михаил Павловы. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«В книге дан анализ не только развития танков, но и конструкций агрегатов и систем, определяющих основные их боевые свойства. Кроме того, показаны новые технические решения, позволяющие судить о творческом поиске отечественных танкостроителей и основных направлениях развития бронетанкового вооружения», — цитирует пресс-служба Ивана Павлова.

Данное издание собрано на основе многочисленных документов, хранящихся в разных государственных и ведомственных архивах страны. В нём более 4000 фотографий, чертежей и схем, многие из которых опубликованы впервые.

«В научно-справочном издании анализируется компоновка, огневая мощь, защищённость, подвижность, электрооборудование более 70 машин — опытных и серийных. Среди них танки “Объект 265”, ИС‑3М, Т‑34‑85 образца 1960 г., Т‑44 с автоматизированным приводом управления, Т‑55 с ПТРК 9К11 “Малютка”, “Объект 432”, танк ПТ‑76, командирский танк Т‑54К и многие другие», — говорят в пресс-службе.

Историки УВЗ считают, что книга будет интересна всем: от инженера до простого читателя. Она не только расширит кругозор, но и поможет лучше узнать историю создания танков и развития отечественной промышленности.

«Уралвагонзавод» является одним из крупнейших машиностроительных комплексов современной России, производителем всемирно известной бронетанковой техники. С октября 1941 года с конвейера УВЗ сошло более 100 000 боевых машин.