УВЗ почти в два раза сократил производство вагонов в пользу оборонки

«Уралвагонзавод», который является одним из крупнейших производителей грузовых вагонов в РФ, сократил их выпуск по итогам 2022 года на 47,8%, пишет Forbes.

В прошлом году УВЗ поставил 7200 вагонов, его доля на рынке сократилась с 21,9% до 14,4%. При этом в 2021 году предприятие нарастило производство подвижного состава на 28,4% и поставило на рынок 13 800 единиц.

По мнению экспертов, одна из причин прошлогоднего падения — переориентация на выполнение заказов Минобороны после начала СВО.

По сообщениям предприятия, УВЗ занимается производством бронетехники для спецоперации, а также глубокой модернизацией танка Т-72. В сентябре в корпорации заявили о намерении начать производство выпускавшихся во второй половине XX века танков Т-80, в начале ноября предприятие отчиталось о выпуске первой партии крытых вагонов для военных.

В целом по стране в прошлом году выпуск грузовых вагонов сократился на 20,4%, до 50 200 единиц.