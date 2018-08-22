УВЗ анонсировал новый тяжёлый танк на платформе «Арматы»

«Уралвагонзавод» готов создать новый тяжёлый танк на платформе «Армата» со 152-миллиметровой пушкой, со ссылкой на пресс-службу предприятия пишет ТАСС.

«Технический задел для создания танка на платформе "Армата" с пушкой повышенной дульной энергии имеется. Решение за заказчиком — Министерством обороны России», — отметили в компании.

Сейчас в сухопутных войсках проходят испытания танки Т-14 «Армата» с орудиями калибра 125 мм. Боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. В армию планируется поставить 100 таких машин.