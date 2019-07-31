Уволившийся врио губернатора Астраханской области вернулся на таможенную службу

Бывший временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов стал советником руководителя Федеральной таможенной службы, со ссылкой на близкие к ведомству источники пишет РБК.

Напомним, Сергей Морозов покинул пост врио губернатора Астраханской области 5 июня.

«Что касается Морозова, он ушёл действительно по семейным обстоятельствам. По собственной просьбе. Он продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства. И ушёл он при достаточно высоком рейтинге», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

До назначения в Астраханскую область Морозов работал в Федеральной службе охраны, был помощником министра обороны России. Непосредственно перед губернаторством Морозов был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России. На посту врио губернатора Морозова сменил Игорь Бабушкин — также выходец из силовых структур.