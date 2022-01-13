Увеличение зарплаты и дополнительные выплаты. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняты новые коллективные договоры на 2 года

Накануне на уральских предприятиях ЕВРАЗа были приняты коллективные договоры на 2022–2024 годы. Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, договоры предусматривают увеличение базового размера заработной платы на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, а также увеличение количества единоразовых выплат в июне, феврале и декабре.

Уточняется, что при подготовке новых коллективных договоров учтены пожелания металлургов и горняков. В частности, сохранены льготы по оплате дополнительных образовательных услуг для детей в дошкольных учреждениях Нижнего Тагила, увеличены выплаты сотрудницам при рождении детей и по уходу за ребёнком до 3 лет. Увеличена дотация металлургам и горнякам за горячее питание, выплаты за непрерывный стаж работы и при выходе на пенсию, материальная помощь на ритуальные услуги. Продолжится финансирование программ поддержки молодых сотрудников, женщин и ветеранов комбината, компенсации части затрат на ипотечные кредиты при покупке жилья.

Также сообщается, что ЕВРАЗ сохранит систему страхования работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также будет развивать программу добровольного медицинского семейного страхования, по условиям которой часть взносов оплачивает предприятие. Продолжится выплата ежеквартальной благотворительной помощи всем неработающим пенсионерам, состоящим на учёте на предприятиях. Размер зависит от непрерывного стажа работы.

«Коллективные договоры приняты после подведения итогов действия предыдущих документов, и это очень важно, так как мы смогли проанализировать эффективность тех или иных программ, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона “Урал” Денис Новоженов. — Достигнутые после переговоров результаты говорят о том, что у нас одни из лучших коллективных договоров в отрасли. Наши соглашения — это показатель того, что все сотрудники предприятий, администрация и профсоюз работают на единый результат. Мы вместе создаём наше лучшее будущее и достигаем результатов, которые позволят нам, нашим семьям достойно жить».

«Металлурги сделали 125 предложений по внесению изменений в коллективный договор, которые мы обсудили с работодателем, — отметил председатель профкома ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев. — Очень важно, что мы договорились с руководством комбината о росте заработной платы, увеличении социальных выплат и введении ещё одной выплаты в декабре».

На конференциях по подписанию коллективных договоров присутствовало более 200 представителей всех цехов и подразделений ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. Участники единогласно признали работу по выполнению условий прошлых коллективных договоров удовлетворительной.