Утром в Нижнем Тагиле сгорел гаражный бокс с тремя автомобилями

Сегодня, 12 апреля, около 6:00 на пульт оперативных служб поступил сигнал о пожаре в гаражном боксе на улице Индустриальной на частной охраняемой территории.

«Во время утреннего обхода охранник увидел дым над ангаром, арендованным частными лицами, и вызвал пожарных», — отметили в отделе надзорной деятельности МЧС.

Площадь пожара составила 120 кв. м. В результате пожара сгорели 3 грузовых автомобиля (два Hyundai и один Isuzu), повреждена внутренняя обшивка гаражного бокса. Установлено, что владельцами автомобилей являются физические лица. Дознаватели МЧС по факту пожара проводят проверку, причина устанавливается.

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