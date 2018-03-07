Утильсбор на автомобили повысят после президентских выборов

Министерство промышленности и торговли согласовало индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили, со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова пишет «Интерфакс».

«Мы внесли в правительство согласованный документ»,— заявил Мантуров.

По словам главы Минпромторга, в среднем индексация составит 15%. Постановление правительства об индексации ставок утильсбора выйдет в конце марта и будет подписано до начала апреля.

В то же время, как сообщал «Коммерсантъ», с учётом всех пересчётов повышение ставки утильсбора может оказаться существенно выше 15%: для легковых автомобилей с двух-трёхлитровыми двигателями сбор вырастет на 49%, для коммерческих автомобилей массой 2,5–3,5 тонны — на 52%. Для грузовиков утильсбор может вырасти на 130%. Соответствующие данные приводились в протоколе совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича.