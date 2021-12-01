Устроившему кровавую баню в Нижнем Тагиле на День Валентина мужчине вынесли приговор

Свердловский областной суд вынес приговор в отношении жителя Нижнего Тагила Алексея В. Он признан виновным в убийстве своей возлюбленной и её брата, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Трагедия произошла в ночь на 14 февраля на улице Алтайской. Компания отмечала День Святого Валентина, но в какой-то момент сожительница Алексея сказала ему, что хочет расстаться. Брат женщины поддержал это решение, припомнив, что Алексей регулярно бьёт её.

На эти претензии злоумышленник два раза ударил потерпевшего по голове, после чего всадил нож в живот мужчины. Затем убийца ударил свою девушку ножом в шею. В результате поножовщины брат скончался 14 февраля около 5:30, а женщина — 26 февраля в больнице.

На судебном заседании Алексей свою вину не признал, хотя ранее пояснял, что с его стороны была самооборона. А сожительницу он вообще зарезал случайно. Сами обстоятельства он не помнит в связи с сильным опьянением.

Свердловский областной суд назначил злоумышленнику 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год. Также суд взыскал в пользу родственника погибших компенсацию морального вреда и затрат на похороны. Приговор не вступил в законную силу.