«Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено». Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Сейчас, по словам главы Минобороны, 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Сергей Шойгу отметил, что военкоматы продолжат комплектование войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов в контрактники.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заключил Шойгу.

По словам Сергея Шойгу, было призвано более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей и 13 тысяч граждан были направлены в войска в качестве добровольцев. Участники боевых действий получат статус ветерана и соответствующий пакет социальных льгот. Глава Минобороны отметил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

Также Шойгу доложил о том, что на первом этапе частичной мобилизации были проблемы со снабжением и разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены, все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников. Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах.

«Наверное, это было неизбежно, так как подобных мероприятий в России не проводилось очень давно. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов», — заявил Владимир Путин.

Напомним, частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Как пояснил Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяжённостью в тысячу километров и освобождённых территорий на Украине. По словам представителей Минобороны, призыву подлежали в первую очередь граждане, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность.