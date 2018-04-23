Успейте купить популярные товары со скидкой 25% в аптеках «Живика»! Акция действует до 30 апреля включительно

В новой аптеке «Живика», представлен широкий ассортимент лекарственных средств, ортопедические товары, медицинская техника для домашнего применения, товары для мам и малышей, БАДы, различная косметика. Если необходимого товара нет в наличии, пожалуйста, обратитесь к фармацевту и его доставят специально для Вас, в случае наличия у поставщиков.

Высокое качество лекарственных препаратов - преимущество «Живики». Все представленные товары имеют необходимые сертификаты качества. Медикаменты хранятся в строгом соблюдении температурных режимов и имеют большие сроки годности. Покупатели могут быть уверены в подлинности товаров сети аптек «Живика».

Покупайте лекарства по низким ценам.

Большое количество аптек по всему Уральскому региону позволяет удерживать низкие цены на лекарства и продавать многие товары почти по себестоимости. В сети часто проводятся выгодные акции и действуют скидки на товары.

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Заказывайте товары в интернет - аптеке.

Все больше горожан делает покупки в интернет - магазинах и пользуется мобильными приложениями для онлайн - заказов. Аптека «Живика» предлагает своим покупателям удобный сервис бронирования лекарств в интернет - аптеке «Живика». Откройте сайт www.zhivika.ru, через быстрый и понятный поиск лекарств найдите нужный товар, выберите аптеку рядом с домом или работой и оформите онлайн-заказ. Забрать заказ можно в течение 36 часов.

Сравните цены – и приходите в новую аптеку «Живика» в Нижнем Тагиле, по адресу Фрунзе, 52 (ссылка 3). Аптека открыта ежедневно с 8:00 до 22:00 часов, без перерывов и выходных.

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